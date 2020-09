Postos de Saúde de Teresópolis começam a realizar testes de Covid-19

está ampliando a realização dena população com a realização dos exames também nas unidades de Saúde do município. Na última quinta-feira (3/09) os testes foram disponibilizados nos(PSF) e(UBS). Os locais realizarão os testes em crianças e adolescentes; gestantes; e idosos, a partir de 60 anos, desde que tenham apresentado sintomas suspeitos da doença.Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esta é mais uma etapa do(PET), criado em junho pelo Gabinete de Crise, para identificar as pessoas infectadas pelo novo coronavírus e agilizar os protocolos de tratamento, a fim de evitar o agravamento da doença e a necessidade de internação hospitalar.A ação é possível devido ao registro de preço para compra de até 50 mil testes rápidos, realizado pelo município em junho . Segundo a Secretaria, já foram adquiridosestão previstas novas retiradas para levar a testagem aos bairros, principalmente aos com maior número de pessoas infectadas. Entre eles estão São Pedro, Várzea, Alto, Barra do Imbuí e Meudon, na área urbana, e Bonsucesso, Água Quente, Mottas, Santa Rosa e Vieira, na zona rural.Os testes de gestantes serão realizados nas rotinas de pré-natal e puerpério, já agendadas normalmente pelas unidades. Já para idosos, crianças e adolescentes sintomáticos se faz necessário o comparecimento nos PSFs e UBSs, nos dias e horários de funcionamento, para que seja feita a avaliação clínica. Após a avaliação, será coletado sangue, através de um furo no dedo, para detectar se o organismo teve contato com o coronavírus e apresenta anticorpos. Osai, em média, em“Se a pessoa testar positivo, ela deverá fazer o isolamento domiciliar, seguindo os protocolos municipais. Serão prescritos medicamentos de acordo com os sintomas de cada paciente, conforme avaliação do médico da unidade. Já quem teve contato direto com esse paciente será encaminhado a um dos 5 centros de atendimento e testagem de Teresópolis para fazer o teste”, explica Edneia Martuchelli, subsecretária municipal de Atenção Básica de Saúde.O atendimento de crianças e adolescentes, gestantes e idosos sintomáticos para avaliação clínica e testagem é realizada de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, nos PSFs: do Alto; Araras; Barra do Imbuí; Beira Linha; Fazenda Alpina; Granja Florestal; Granja Guarani; Parque Ermitage; Pimenteiras; Quinta Lebrão; Vargem Grande; e Venda Nova.