Sine de Teresópolis disponibiliza 99 vagas de emprego

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, atualizou as informações de vagas e nesta terça-feira (8/09) oferece. O cadastro de currículos é feito pelo Portal Emprega Terê e as vagas estão disponíveis até o dia 14 de setembro.Segundo o programa “Emprega Terê”, os candidatos devem apresentar documento de identificação com foto, CPF, número do PIS e a carteira de trabalho. No entanto, candidatos sem PIS ou carteira de trabalho podem gerar o cadastro no Programa de Integração Social ou solicitar o documento pelo portal.As vagas são para açougueiro (1); ajudante de cozinha (1); ajudante de motorista (6); ajustador mecânico (1); assistente de vendas (1); atendente de loja (8); atendente de telemarketing (10); auxiliar administrativo (1); auxiliar de escritório (1); auxiliar de pescados (1); auxiliar de pessoal (1); auxiliar de serviços gerais (2); babá (1); carregador de caminhão (4); caseiro (1); costureira (1); cozinheiro (2); desenvolvedor front-end Java (4); eletricista (2); empregada doméstica (1); jardineiro (5); motoboy (4); motorista de caminhão (4); padeiro (1); programador back-end Java (1); programador web (6); promotor de vendas (6); representante comercial (1); e serralheiro (2).O Sine Teresópolis fica na sede da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, 675, 1º piso, e funciona de segunda à sexta-feira, das 12h às 18h. O contato para informações é pelo WhatsApp (21) 971218424 ou pelo e-mail teresopolissine@gmail.com.