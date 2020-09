Choque de Ordem no início do feriadão notificou 14 pessoas por aglomeração

Com a chegada do feriado prolongado do Dia da Independência e com base em denúncias recebidas pela Ouvidoria, a Prefeitura de Teresópolis organizou uma operação de choque de Ordem na última sexta-feira (4/08) para verificar o cumprimento das medidas de restrição impostas como forma de enfrentamento à pandemia de Covid-19.



Reunindo equipes das secretarias municipais de Desenvolvimento Social e de Segurança Pública, do Conselho Tutelar, da Guarda Municipal e do 30º Batalhão de Polícia Militar, a “Operação de Presença Social e Choque de Ordem” percorreu as praças Nilo Peçanha e Higino da Silveira, no bairro Alto, e Baltasar da Silveira e Luiz de Camões, na Várzea.



Na ação foram feitas 14 notificações de pessoas em aglomerações em praças, 10 notificações de veículos sobre calçadas e o fechamento de 1 loja de conveniência por funcionar fora do horário permitido. além disso, a equipe deu seguimento a ação de abordagem e acolhimento de pessoas em situação de rua.



“Também foram feitas abordagens de sensibilização de pessoas em situação de rua, para encaminhá-las ao abrigo municipal da Associação Beneficente Sopão, e de orientação aos jovens para evitar aglomeração e o consumo exagerado de bebida alcoólica”, relatou Marcos Jaron, secretário municipal de Desenvolvimento Social, que acompanhou toda a operação.