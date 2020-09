Mais uma morte por Covid-19 confirmada em Teresópolis

A Secretaria de Saúde de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, atualizou os dados do boletim Covid-19 nesta quarta-feira (9/09). Com mais 89 confirmações, o município registra agora 5.420 casos positivos, sendo 1.415 ativos, e 122 mortes.



A morte confirmada foi de uma idosa, de 81 anos, moradora do bairro Várzea, que faleceu no dia 5 deste mês. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, com comorbidades.



Com 12.936 exames realizados, entre testes rápidos e PCRs, o município registra ainda 7.516 casos descartados e 3.883 recuperados.



Os casos suspeitos aumentaram de 39 para 60, entre eles nove óbitos, que aguardam o resultado de exames pelo Lacen.



A taxa ocupação de leitos exclusivos para pacientes de Covid-19, nas três unidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) contabilizam 29 leitos de UTI ocupados (93,55%), sendo 11 deles por pacientes que necessitam de intubação, e dois disponíveis. Já os leitos de enfermaria estão com 37 pacientes (86,05%), havendo seis leitos disponíveis na cidade.