Um homem, de 32 anos, foi preso nesta quarta-feira (9/09), na residência em que morava com os pais, na Estrada Friburgo/ Teresópolis (RJ-130), no bairro Imbiú, em Teresópolis, por envolvimento com o tráfico de drogas e com a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Em revista ao local foram encontradas 18 dolas de maconha, um carregador de pistola calibre 9 milímetros, 91 munições do mesmo calibre e outras 38 munições calibre 38, que estavam escondidas no quarto do suspeito.



A prisão foi realizada pelas equipes do Serviço Reservado (P2) e dos Destacamentos de Policiamento Ostensivo (DPOs) de Bonsucesso e de Vargem Grande. As equipes chegaram ao suspeito após uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas na localidade.



O preso e o material apreendido foram encaminhados para a 110ª DP, onde o caso foi registrado.