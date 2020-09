Teresópolis foi contemplada com duas ambulâncias tipo C, básica, doadas pelo Governo do Estado. Os dois veículos chegaram ao município nesta quarta-feira (9/09) e são somados a outras seis que já fazem parte da frota da cidade.



Agora a Secretaria Municipal passa a contar com oito ambulâncias, sendo seis básicas, uma UTI Móvel e uma UTI Neonatal. Além dos 18 veículos que garantem o transporte intermunicipal de quem precisa de tratamento específico, totalizando uma frota composta por 26 veículos.



Conforme definido em reunião do Gabinete de Crise, também nesta quarta-feira, que tratou sobre as medidas de reforço com relação ao enfrentamento à pandemia de Covid-19, os novos veículos irão reforçar o atendimento de pacientes com a doença.