Guarda Municipal de Teresópolis faz ação de conscientização e doa máscaras

A equipe da Guarda Civil de Teresópolis saiu às ruas nesta sexta-feira (11/09) para uma ação de conscientização sobre o uso de máscaras de proteção e os riscos da aglomeração neste momento de enfrentamento à pandemia de Covid-19. A força-tarefa montada pela Secretaria de Segurança Pública abordou as pessoas e distribuiu máscaras para quem estava sem o equipamento de proteção.



A medida faz parte das novas diretrizes que foram estabelecidas pelo Gabinete de Crise para diminuir o contágio da população com o novo coronavírus, que ainda incluem o uso de carros de som com mensagens informativas; a intensificação da Operação de Presença Social e Choque de Ordem nos espaços públicos a fim de coibir aglomerações; e a retomada da higienização das vias e parques públicos, com utilização de um carro-pipa.

Força-tarefa intensifica a fiscalização das medidas restritivas e de proteção - Divulgação



“Estamos seguindo as determinações do Gabinete de Crise da Prefeitura, que determinou medidas de reforço com relação ao enfrentamento do contágio pelo novo coronavírus em Teresópolis. A ação é realizada nas ruas, locais com concentração de pessoas e espaços públicos. Contamos com a colaboração de todos”, relata Marcos Antonio da Luz, secretário de Segurança Pública.