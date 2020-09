Vacinação antirrábica acontece amanhã em Teresópolis

A Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde de Teresópolis realiza neste domingo (13/09) a vacinação gratuita de cães e gatos contra a raiva animal. Por causa da pandemia de Covid-19, a ação será feita em sistema Drive Thru, na Praça Olímpica Luiz de Camões, no bairro Várzea, entre 9h e 16h.



Poderão ser vacinados animais a partir dos quatro meses de vida. Além dos donos que levarem seus pets de carro para receber a vacina, a equipe ministrará a dose também nos animais que forem levados por seus donos à pé, organizando a fila para que seja mantido o distanciamento social necessário.



A Vigilância Ambiental ainda ressalta que os peludinhos devem ser levado com coleira e guia e, caso possuam carteira de vacinação, a mesma deverá ser apresentada para que seja feita a anotação da vacina.





