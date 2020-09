Teresópolis confirma queda nos registros de novos casos de Covid-19

A Secretaria de Saúde de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, divulgou nesta terça-feira (15/09) um balanço sobre os registros de casos de Covid-19 no município, informando queda pela segunda semana consecutiva. Além disso, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde divulgados no último domingo (13/09), o município tem a segunda menor taxa de letalidade no Estado.



O comparativo feito pela Secretaria Municipal de Saúde levou em consideração os registros feitos entre os dias 23 e 29 de agosto, quando foram contabilizados 620 novos casos da doença; entre 30 de agosto e 5 de setembro, com 537 confirmações; e do dia 6 de setembro até o último sábado, 12, com 454 registros.



Pela avaliação o município apresentou queda de 26,7% no número de novos casos. Ainda de acordo com a Secretaria, o dados podem ser conferidos no Painel Covid-19.



Além disso, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgados no último domingo (13/09), no levantamento feito em municípios com mais de 150 mil habitantes, a cidade aparece com a segunda menor taxa de letalidade no Estado, com 2,6%. A taxa de letalidade é obtida por meio da divisão do número de óbitos pelo número de casos confirmados da doença. Sendo assim, quanto menor a taxa de letalidade, menor é o risco de registro de mortes.