Posto de vistoria do Detran de Teresópolis fecha após funcionários testarem positivo para Covid-19

Após a confirmação de dois casos de Covid-19 no posto de vistoria do Detran-RJ em Teresópolis, a unidade não funcionará por sete dias, a partir desta quarta-feira (16/09), por orientação da Secretaria Municipal de Saúde. O posto passará por uma sanitização completa e todos os funcionários serão testados.



Os motoristas que estavam agendados para os serviços veiculares nos dias 16, 17 e 21 serão atendidos nos dias 23, 24 e 25, respectivamente. Os usuários serão informados pela Diretoria de Registro de Veículos sobre a alteração dos agendamentos.



Para segurança de funcionários e usuários, os postos de vistoria funcionam no modelo drive-thru, onde o motorista não precisa sair do veículo para realizar o procedimento, minimizando os riscos de contaminação, e para não gerar aglomerações, as vagas seguem limitadas.