Lei Aldir Blanc: Teresópolis já tem verba disponível para repasse

O prefeito de, Vinicius Claussen, usou as suas redes sociais para informar que o município já recebeu recursos dae iniciará os repasses aos artistas e instituições do setor contemplados com o. O município concluiu em agosto o cadastramentos das pessoas e entidades do setor, tendo 816 inscritos Não foi informado o valor recebido até o momento, mas a verba destinada ao município iráda cidade, que receberão um subsídio mensal para manutenção dos espaços artísticos e culturais; e, por meio de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos.As informações sobre o benefício emergencial serão divulgadas nos canais de comunicação criados para o segmento cultural, no Blog Terê Cultura e na página do Facebook ; pelo e-mail aldirblanc.terecultura@gmail.com; e pelo WhatsApp (21) 98718-1708.A Lei Aldir Blanc (14.017/2020) prevê auxílio emergencial para trabalhadores da Cultura e sua cadeia produtiva, como as áreas técnicas e executivas; subsídio para instituições culturais e coletivos, formais e informais e para editais de fomento e prêmios., que lançarão suas respectivas plataformas de cadastro. O benefício será concedido ao trabalhador da cultura que não recebeu o Auxílio Emergencial do Governo Federal, que não tenha trabalho formal e outros critérios.