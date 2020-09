Trecho de acostamento fechado na BR-116 até o dia 18 de outubro

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) emitiu um comunicado nesta quinta-feira (17/09) sobre o fechamento do trecho de acostamento da Rodovia Santos Dumont (BR-116/ RJ) a partir desta sexta-feira (18/09). A interdição acontece entre os quilômetros 121,3 e 121,7, altura do Parque Boneville, no sentido Teresópolis.



O trecho de acostamento ficará fechado das 7h às 17h, até o dia 18 de outubro, para que seja realizado o serviço de regularização de acesso, com obras de terraplanagem e pavimentação, bem como implantação de dispositivos complementares, como instalação de defensas metálicas, sinalização vertical e horizontal. No entanto, a obra não faz parte das intervenções da concessionária, sendo realizada por terceiros, a CRT apenas auxiliará com a sinalização.



Ainda de acordo com a CRT, durante o período poderá haver algumas interdições temporárias na faixa da direita da pista, com o tráfego em meia pista.



Para auxiliar os motoristas durante a realização dos serviços, o local será sinalizado e equipes da concessionária serão mantidas no trecho. Outras informações podem ser conseguidas pelos números de serviço da CRT - 0800-0210278 e 0800-0210279 (deficientes auditivos e de fala), que funcionam em plantão 24h.