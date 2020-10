Por O Dia

A Secretaria de Saúde de Teresópolis, por meio da Vigilância Epidemiológica, realiza nesta terça-feira (20/10) mais uma fase da campanha de vacinação nos bairros. Nos postos de vacinação volante crianças e adolescentes menores de 15 anos podem participar da campanha de multivacinação. Além disso, também está sendo aplicada a vacina contra sarampo em todas as pessoas entre 6 meses e 59 anos.



Nesta terça, a imunização acontece no bairro Quebra Frascos, das 8h às 13h, na Escola Municipal Hilário Ribeiro, na Estrada Quebra Frascos, s/n. Para receber as doses basta se dirigir ao posto de vacinação volante com cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou CPF e caderneta de vacinação.