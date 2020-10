Primeira turma do curso de capacitação do 30º BPM Divulgação

Por O Dia

Começou nesta segunda-feira (19/10) o curso de instrução e capacitação sobre Leis de Trânsito, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ministrado aos policiais militares do 30º BPM de Teresópolis.



A primeira turma contou com 25 policiais. As aulas vão até a próxima quinta-feira (22/10) e acontecem no Colégio Estadual Edmundo Bittencourt, tendo a unidade escolar aberto as salas de aulas para que os PMs do batalhão recebam a capacitação.