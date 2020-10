Por O Dia

A Secretaria de Saúde de Teresópolis, por meio da Vigilância Epidemiológica, divulgou o balanço da vacinação neste sábado (17/10), “Dia D” da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo. Contra Poliomielite foram imunizadas 1.264 crianças com idade entre 1 e 4 quatro anos, o que equivale a 15% do público-alvo. No município o objetivo é vacinar 4.463 crianças nesta faixa etária.



Ainda de acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde, não há balanço das pessoas imunizadas pela campanha de multivacinação, uma vez que são vacinas de rotina e a atualização das cadernetas é feita normalmente pelos postos de saúde.



Todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente, com destaque para a vacina contra Poliomielite, aplicada como reforço para crianças menores de cinco anos, mesmo que estejam com a carteirinha em dia, continuam disponíveis em todos os postos de saúde do município. Assim como a vacina contra o sarampo, para pessoas entre seis meses e 59 anos.



Contra a Poliomielite são aplicadas a Vacina Oral Poliomielite (VOP), a famosa gotinha, e a Vacina Inativada Poliomielite (VIP), dependendo da faixa etária. A vacina contra a poliomielite protege contra a paralisia infantil. Desde a década de 90, o Brasil tem reconhecimento de país com área livre da pólio.



Na Multivacinação, as vacinas que fazem parte do calendário básico de vacinação da criança são: BCG, Hepatite A e B, Pentavalente (Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e Meningite e infecções por HiB), Rotavírus Humano, Pneumocócica 10 valente, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Tríplice Bacteriana DTP (difteria/tétano e coqueluche), Meningocócica C e Varicela. Já para os adolescentes estarão disponíveis: Hepatite B, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), HPV, dT (difteria/tétano) e Febre Amarela.