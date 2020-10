Por O Dia

Um homem de 20 anos foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas, nesta segunda-feira (19/10), por policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Bonsucesso, do 30º BPM, na Rua Doutor Ricardo Castilho, no bairro Vargem Grande, em Teresópolis.



Os policiais chegaram até o suspeito através de uma denúncia anônima. Pouco antes da abordagem, os PMs observaram uma troca de materiais entre o suspeito e outro homem, que fugiu ao perceber a aproximação da viatura.



Com o preso foram apreendidas uma trouxinha de maconha e a quantia de R$ 50 em dinheiro. No entanto, durante revista na residência do suspeito foram encontrados cinco papelotes de cocaína, material para embalagem de drogas e munições calibre 38.



O caso foi registrado na 110ª DP (Teresópolis), onde o suspeito permaneceu preso e o material apreendido.