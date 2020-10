Por O Dia

O boletim emitido pela Secretaria de Saúde de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, nesta terça-feira (20/10), traz a confirmação de 72 casos. Com isso, o município registra hoje 8.053 casos positivos, sendo 1.998 ativos, e 159 mortes pela doença.



A taxa de ocupação dos leitos de UTI está hoje em 90,32%, com 28 leitos exclusivos com pacientes, sendo 15 deles por pessoas que necessitam de intubação, e três disponíveis. Já os leitos clínicos estão com 22 pacientes (51,16%), havendo 21 leitos livres.



Com mais 158 testes realizados nas últimas 24 horas, o município chega a 18.842, entre testes rápidos e PCRs. Existem ainda 33 casos suspeitos, entre eles cinco mortes que aguardam o resultado de exames pelo Lacen.



Os casos descartados são 10.789 e os recuperados, de acordo com a atualização semanal, somam 5.896.