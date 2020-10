Por O Dia

Nesta quarta-feira (21/10), policiais militares do 30º BPM de Teresópolis, que estavam de folga, receberam uma denúncia sobre o transporte de armas do Rio de Janeiro para o município, com envolvimento de um suspeito de integrar o tráfico de drogas na comunidade do Brejal.



Com as informações, os PMs abordaram o veículo na Estrada Rio/ Bahia, altura da Portelinha, que era conduzido por um homem de 39 anos. No carro eles encontraram uma carabina CTT, calibre ponto 40, no banco de trás. O condutor do veículo ainda seguiu com os policiais até a sua residência, onde apresentou uma pistola 9 milímetros.



As duas armas estavam registradas em nome do suspeito, que foi ouvido na 110ª DP (Teresópolis) e liberado. No entanto, a carabina e a pistola ficaram apreendidas para que seja concluída a investigação.



Um segundo homem, de 22 anos, que estava no veículo no banco do carona, foi detido por envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com a denúncia, o suspeito estaria responsável por uma carga de drogas, que estava escondida na comunidade do Brejal.



Os PMs foram até o local e conseguiram encontrar uma sacola, com um tablete grande de maconha, 832 papelotes de cocaína, 48 tambores de cocaína e uma sacola com pasta base, que estava enterrada em uma área de mata. O material foi encaminhado para a delegacia junto com o suspeito de 22 anos, que permaneceu preso.