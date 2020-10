Por O Dia

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro, do 30º BPM de Teresópolis, fizeram uma batida na residência de um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, na Rua Curumins, no bairro Meudon.



O suspeito, de 40 anos, estava na residência e recebeu os PMs, que fizeram uma revista no local. Na ação foram encontrados 18 sacolés de cocaína. Ao perceber que os policiais encontraram o material, o suspeito fugiu correndo da casa, deixando sua esposa sozinha.



A mulher foi encaminhada para a 110ª DP (Teresópolis), onde prestou depoimento, sendo ouvida como testemunha e depois foi liberada. O material apreendido também foi apresentado e a ocorrência foi registrada, assim como a fuga do suspeito.