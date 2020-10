(24/10) o prazo para o credenciamento de instituições, grupos ou agrupamentos culturais que tiveram suas atividades interrompidas por conta da pandemia . Este é o primeiro edital de subsídios para a aplicação dos R$ 1.231.139,87 recebidos pelo município, através daSegundo a Secretaria de Cultura, serão concedidos, por um período de 3 meses, para manutenção de 25 instituições e coletivos culturais. A distribuição do recurso foi planejada de forma a contemplar com três parcelas mensais oito instituições de pequeno porte, que receberão o valor de R$ 3 mil; oito instituições de médio porte, com R$ 6 mil; e nove instituições de grande porte, que terão direito a R$ 10 mil.Já a chamada pública da edição Aldir Blanc doestá com inscrições abertas até o dia. O edital 003 trata do fomento da produção cultural em pequena escala, de artistas individuais, ou de poucos integrantes, (que, neste caso, produzirão remotamente), dentre as mais diversas linguagens e manifestações, para veiculação em plataforma digital oficial, através de uma grade de programação cultural semanal.Neste edital serão contemplados 30 Projetos Culturais na Edição Aldir Blanc – Terê Cultura Online, com cachê fixo de R$ 2 mil por projeto aprovado