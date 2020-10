Por O Dia

Neste sábado (24/10), policiais militares do Serviço Reservado (P2), do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro conseguiram prender um homem de 49 anos, suspeito de gerenciar o tráfico de drogas no bairro Coréia, em Teresópolis, e apreender uma grande quantidade de drogas.



As equipes do 30º BPM receberam informações sobre drogas escondidas em uma terreno na Rua Maria Marques Viana, no bairro Coréia. O material estava próximo a casa do suspeito. Na residência, os PMs ainda apreenderam uma cartela lacrada de munição calibre 9 milímetros.



Foram apreendidos na ação 619 sacolés de cocaína e dois tabletes de maconha. O material e o suspeito foram encaminhados para a 110ª DP (Teresópolis), onde o caso foi registrado.