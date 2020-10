Por O Dia

A comemoração do feriado pelo Dia do Funcionário Público, celebrado em todo o Brasil nesta quarta-feira (28/10), foi transferida em Teresópolis para a sexta-feira (30/10). Com isso, as repartições públicas funcionarão normalmente amanhã e os servidores terão um feriadão prolongado com a decretação de ponto facultativo por meio de Decreto e ainda com o feriado do Dia de Finados, na segunda-feira (2/11).



A Prefeitura e demais repartições públicas voltam ao expediente normal na terça-feira (3/11). A medida, estabelecida pelo Decreto 5.389/2020, vale para todos os funcionários públicos municipais, com exceção dos serviços essenciais. No feriado, a população terá atendimento ininterrupto em todos os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar, na UPA 24 Horas e nos serviços de pronto atendimento Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, e de Bonsucesso, no 3º Distrito.



Além disso, no sábado (31/10) será retomada a campanha de multivacinação, sendo possível receber a imunização contra sarampo e poliomielite nos Postos de Saúde dos bairros Meudon, Rosário e Fonte Santa, das 8h às 17h.



Já o atendimento e testagem de pessoas com sintomas suspeitos de Covid-19 serão realizados no Centro de Atendimento 24 Horas contra o Coronavírus instalado no Ginásio Pedrão, com testagem das 8h30 às 17h30. O EPEM (Rua Dr. Aleixo, 85, Várzea) funcionará na sexta até às 17h.