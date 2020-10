A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, publicou nesta terça-feira (27/10), no Diário Oficial Eletrônico, a classificação das instituições e coletivos culturais que se inscreveram no Edital 002/2020 , o primeiro edital de subsídios para a aplicação dos recursos recebidos pelo município, através daNeste edital foram destinados R$, por um período de 3 meses, para manutenção de instituições e coletivos culturais de pequeno, médio e grande porte que tiveram suas atividades interrompidas por conta da pandemia.A distribuição do recurso foi planejada de forma a contemplar comoito instituições de pequeno porte, que receberão o valor de R$ 3 mil ; oito instituições de médio porte, com R$ 6 mil; e nove instituições de grande porte, que terão direito a R$ 10 mil.Teresópolis publicou outrascom editais e prêmios destinados a ações de incentivo para produção, criação, fomento, memória, aquisição de bens e serviços, atividades da economia criativa e conteúdos digitais, entre outras, que se adequarem aos critérios da Lei Aldir Blanc. Para esta etapa são destinados R$ 745.139,87 ao município pelo Governo Federal. Os editais podem ser conferidos na edição de 30 de setembro do Diário Oficial Eletrônico “As inscrições do Edital 002/2020 se encerraram no dia 24 de outubro. Já o prazo de credenciamento para as outras 5 Chamadas Públicas continua aberto. É importante que os representantes dos setores culturais verifiquem onde se enquadram para serem beneficiados pela Lei Aldir Blanc. Para garantir sua participação, é necessário também que estejam mapeados no cadastro cultural do Município”, explica Cléo Jordão, secretária municipal de Cultura.Todos os anexos, informações sobre inscrição e esclarecimentos sobre as Chamadas Públicas 003/2020, 004/2020, 005/2020, 006/2020 e 007/2020 estão à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Cultura, no 3º andar da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, nº 675, Várzea), de segunda à sexta-feira (exceto feriado e ponto facultativo), das 12h às 18h, pessoalmente e pelo telefone (21) 2742-2918.Também podem ser acessados através de link na página principal do site institucional , no Blog Terê Cultura Informa – Aldir Blanc , pelo e-mail aldirblanc.terecultura@gmail.com; através do Whatsapp (21) 98718-1708; na página Terê Cultura no Facebook