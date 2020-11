Por O Dia

Nesta sexta-feira (6/11), os policiais militares do 30º BPM prenderam um dos três suspeitos do furto a um salão de beleza no bairro Várzea, em Teresópolis, que aconteceu na quinta-feira (5/11). Os PMs do Serviço Reservado (P2) chegaram até o suspeito após denúncia de que parte do material roubado estaria sendo comercializado no Terminal Rodoviário, em Agriões.



Próximo ao terminal os policiais encontraram parte dos produtos escondidos em uma área de mato. O suspeito não estava nas imediações, sendo realizado então uma busca, com apoio dos PMs do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Bonsucesso, sendo o autor do furto localizado na Praça Baltasar da Silveira.



Parte do material chegou a ser vendido pelos suspeitos para outros salões de beleza. Alguns dos locais que adquiriram esses produtos ficam na comunidade do Rosário, no bairro São Pedro. Os policiais estiveram nos estabelecimentos e conseguiram apreender os produtos furtados e os responsáveis foram encaminhados para a delegacia pelo crime de receptação.



Além do preso, os outros dois homens que participaram do furto ao estabelecimento comercial foram identificados e já estão sendo procurados pela PM. Inclusive um deles possui um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Criminosos ainda danificaram o local durante o furto Divulgação 30% das mercadorias roubadas foram recuperadas. O material está avaliado em R$ 6 mil.



“Estou com a mercadoria recuperada graças a todo o trabalho do Batalhão e da P2 de Teresópolis, que em menos de 24 horas conseguiram chegar aos autores do arrombamento e do furto na minha loja. Só tenho a agradecer por toda a dedicação, agradeço também as pessoas que compartilharam os vídeos de segurança com as imagens dos autores e ajudaram com denúncias. Quase 30% do material foi recuperado”, afirma Márcia.



A proprietária do salão ainda faz um desabafo: “Quero deixar um alerta para os lojistas, donos de salões, porque a mercadoria tinha preço e muita coisa foi recuperada dentro de salões e isso é receptação. Então desconfie quando você vê um produto muito barato vendido de forma incomum, porque com certeza esse ato está causando perdas para um microempresário ou um empreendedor individual, como no nosso caso. Essa foi a única coisa que lamentei, saber que tinha pessoas trabalhadoras coniventes com esse tipo de situação”.



Sobre o caso, o 30º BPM alerta que quem compra produto de furto ou roubo responde judicialmente por crime de receptação e pede que as pessoas que tiverem mais informações a respeito do furto ao salão na Várzea entre em contato através do Disque Denúncia (21) 2742-7755 ou pelo Whatsapp Denúncia (21) 99817-7511, o anonimato é garantido.