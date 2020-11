Ações de combate ao tráfico organizadas pelo 30º BPM neste final de semana em três bairros de Teresópolis levaram à prisão de dois suspeitos, grande apreensão de drogas e apreensão de uma arma.



Neste domingo (8/11), as equipes do Serviço Reservado (P2) e do Setor Bravo, apreenderam 34 tabletes de maconha e 30 papelotes de cocaína na Rua Seis de Julho, no bairro Quinta Lebrão. Com a chegada da PM, os suspeitos fugiram, deixando para trás todo o material.

Tabletes de maconha e papelotes de cocaína apreendidos na Rua Seis de Julho, no bairro Quinta Lebrão Divulgação/ 30BPM

Suspeito foi preso com 218 papelotes de cocaína e 10 tabletes de maconha no Fisher Divulgação/ 30BPM

Também no domingo, as guarnições do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do Serviço Reservado (P2) e do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro prenderam um homem porO suspeito foi localizado por meio de uma denúncia anônima na, no bairro de mesmo nome. Com ele foi apreendida uma, e em sua residência, no bairro Coréia, foram encontrados um carregador de pistola e 12 munições do mesmo calibre, além de uma quantidade não informada de maconha.No sábado (7/11), as guarnições do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro, por envolvimento com o, na comunidade doNa ação foram apreendidos. As drogas estavam escondidas no interior de dois veículos, um deles pertencente ao suspeito.Todas as ocorrências foram registradas na(Teresópolis), para onde foram encaminhados os materiais apreendidos e os suspeitos.