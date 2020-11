Por Paula Valviesse

Publicado 10/11/2020 22:12

candidatos à Prefeitura de Teresópolis, realizado pela TV Cidade, canal 9, nesta segunda-feira (9/11) contou com a



Na rodada de confrontos, o debate seguiu a regra do candidato mais velho ser o primeiro a perguntar, sorteando apenas quem iria responder e o tema a ser abordado. Sendo assim, o confronto foi aberto por Geraldo Menezes (PDT), que fez a pergunta para Vinícius Claussen (PSC) sobre “Orçamento Público Municipal”.



Os confrontos seguintes foram entre os candidatos Vinícius Claussen, que perguntou sobre “Parcerias Público-Privadas” a Rodrigo Koblitz (PSOL); Rodrigo Koblitz confrontou Pedro Gil (Patriota) sobre “Orçamento Público”; Pedro Gil confrontou Leandro Neves (Avante) sobre “Combate à Corrupção”; e Leandro Neves confrontou Geraldo Menezes sobre “Orçamento Público”.



Como Geraldo Menezes foi quem abriu a rodada de perguntas, foi necessário sortear quem iria confrontar o candidato Alex Castellar (DEM), que optou por primeiro responder. O candidato sorteado então foi Pedro Gil, que questionou o oponente sobre "Infraestrutura da Cidade". O confronto final foi entre Alex Castellar, que perguntou ao candidato Leandro Neves sobre "Parcerias Público-Privadas".

Segundo o mediador, 15 temas foram selecionados para serem sorteados na fase de confronto. No entanto, três dos confrontos tiveram como tema “Orçamento Público Municipal”.



Terminada a fase de confrontos cada candidato teve seis minutos para as considerações finais, com tema livre. A apresentação seguiu a ordem de sorteio, sendo Geraldo Menezes o primeiro prefeitável a se manifestar.



Em seu discurso, Geraldo Menezes (PDT) disse estar preparado para ser prefeito de Teresópolis, destacando que está iniciando na vida política, sendo essa a sua primeira candidatura: “Vou deixar implantado no final do meu governo um polo de indústrias em Teresópolis para gerar empregos e renda, notadamente para os jovens desta cidade. Implementar uma administração participativa. Buscar dentro dos conselhos municipais os nomes para o secretariado”, afirmou o candidato.



Rodrigo Koblitz (PSOL) foi o segundo sorteado para fazer as suas considerações finais. Em seu discurso ele destacou a situação econômica esperada para o município no próximo ano, tendo em vista as perdas ocasionadas pela pandemia de Covid-19: “O que eu posso fazer é estudar, analisar os dados e apresentar os números. O que eu vou fazer enquanto prefeito é o melhor possível para a gente formar um time e ir no município e tomar todo aquele dinheiro para a população”, ponderou sobre o orçamento municipal e as receitas da cidade.



Seguindo a fase de considerações, o prefeitável Alex Castellar (DEM) subiu ao púlpito e iniciou sua fala escolhendo um tema que não foi abordado durante os confrontos, que foi “Servidor Público”. Ele ainda comentou sobre a questão de Teresópolis ser uma das únicas cidades da Região Serrana que não tem hospital municipal e concluiu dizendo: “Essa cidade precisa gerar empregos, nos últimos 25 anos várias empresas importantes fecharam”, disse citando algumas indústrias e empresas que encerram as atividades no município no período mencionado.



Leandro Neves (Avante) foi o quarto candidato a se manifestar, tendo usado todo o seu tempo, o candidato precisou de mais alguns minutos finais para concluir: “Peço a você teresopolitano, para governar Teresópolis a gente precisa de muito amor a essa cidade, industrialização, infraestrutura, precisa de ‘Deus, Pátria e Família', e dos valores que iniciaram a civilização ociendental”, afirmou o prefeitável, que ainda citou o slogan e sua simpatia pela gestão do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.



O candidato Pedro Gil (Patriota) subiu ao púlpito na sequência e iniciou suas considerações afirmando que, caso seja eleito, sua gestão será de portas abertas para o povo governar. O principal tema abordado pelo prefeitável foi a Saúde, onde destacou: “Hoje temos 11 respiradores parados, leitos que estamos pagando, vamos colocar UTI. Eu trabalho na Câmara e são várias as reclamações de que não tem transferência, não tem ambulância para levar para fazer exame”, falou o candidato que é vereador.



Encerrando o debate, o atual prefeito e candidato à reeleição, Vinícius Claussen (PSC), subiu ao púlpito. Em seu discurso ele destacou as ações realizadas nos últimos dois anos em que está à frente do Executivo, falou sobre greve por falta de pagamentos dos servidores nos governos anteriores, sobre corrupção e escândalos políticos, destacando: “Não respondo a nenhum processo, sou ficha limpa, filho dessa terra e decidi me levantar para levantar a autoestima desse povo. Temos um projeto honesto e preparado para desenvolver Teresópolis”.



O candidato Luiz Ribeiro (PSDB), que não compareceu ao debate, enviou um ofício justificando que sua ausência foi devido a uma emergência. De acordo com o documento, lido na íntegra pelo mediador, o candidato, que é médico, havia confirmado presença, mas precisou atender um paciente.