Publicado 10/11/2020 22:40

O boletim emitido pela Secretaria de Saúde de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, nesta terça-feira (10/11), traz a confirmação de mais 64 casos, mas sem o registro de mortes por Covid-19. Com isso, o município registra agora 9.075 casos positivos, sendo 1.746 ativos, e 179 mortes pela doença.



Com 22.331 testes realizados, entre testes rápidos e PCRs, a Secretaria Municipal de Saúde já conseguiu descartar 13.256 casos. Já os recuperados, de acordo com a atualização semanal, somam 7.150. O município possui ainda 112 casos suspeitos, entre eles seis óbitos, que aguardam o resultado de exames.



Teresópolis possui atualmente 74 leitos exclusivos para pacientes de Covid-19, sendo 43 leitos clínicos e 31 de UTI. Desde o mês de agosto, o município vem reportando uma taxa de ocupação dos leitos de UTI alta, mantendo-se com uma média de menos de dez leitos disponíveis. Nesta terça-feira, o boletim traz a informação de apenas um leito de UTI disponível.