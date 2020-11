Por O Dia

Publicado 15/11/2020 19:46 | Atualizado 15/11/2020 19:48

Com 23,55% das urnas apuradas, às 19h45, o candidato Vinícius Claussen (PSC), lidera a contagem de votos válidos em Teresópolis. Em segundo lugar aparece o candidato Luiz Ribeiro (PSDB), com 27,34% dos votos e em terceiro, Leandro Neves (Avante), com 4,24% dos votos.

Mas a diferença ainda é pequena levando em consideração o total de seções apuradas, não sendo possível ainda apontar um vencedor nessa corrida eleitoral tão diferente em decorrência da pandemia de Covid-19. A previsão é de que o resultado final seja conhecido em torno de duas horas.



No município são sete candidatos concorrendo ao mais alto cargo do poder Executivo e cerca de 450 ao cargo de vereador.



Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) nenhuma urna precisou ser substituída na cidade. No geral, a votação foi tranquila, sem muitas filas ou confusão.



Ainda de acordo com o TRE-RJ, duas pessoas foram detidas durante a votação pelo crime de boca de urna, sendo uma delas um candidato a vereador. Contudo, o nome do pleiteante não foi divulgado.



Além disso, segundo o 30º BPM (Teresópolis), o condutor de um veículo foi detido e encaminhado para a 110ª DP ao ser flagrado jogando santinhos de um candidato em frente a zona eleitoral do Colégio Lions, na Avenida Melvin Jones, no bairro Meudon.



O DIA vai publicar boletins com a apuração parcial até que seja possível declarar quem são os eleitos.