Publicado 25/11/2020 13:00

O grupo formado por 13 guias de turismo de Teresópolis se reuniu nesta terça-feira (24/11), no Teatro Municipal, na sede da Prefeitura, para consolidar a formação da Associação de Guias de Turismo no município.



O encontro contou com a participação do subsecretário Municipal de Turismo, Henrique Silva, que também é guia licenciado na cidade, e apresentou aos membros o planejamento e processo adotado para agendamento de grupos de turismo para a visitação à cidade.



O subsecretário apresentou também o projeto “Bancas Postais”, que permitirá a exposição de painéis alusivos aos atrativos turísticos e atributos do município nas bancas de jornais da cidade. Além das paisagens, os painéis trazem um QR code que direciona o visitante para o site da Secretaria de Turismo, que disponibiliza uma lista dos guias de turismo e informações sobre lugares.