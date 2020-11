Ainda estão abertas as inscrições para a graduação à distância através do 38º Vestibular Cederj para o período letivo 2021/1. São 3.399 vagas, distribuídas em 17 cursos. Mas o(23h59), àsEm Teresópolis, serão oferecidas vagas para os cursos de(30 vagas) e(30 vagas). Para se inscrever, basta que o vestibulando acesse o site da Fundação CEPERJ ou o link na página da Fundação Cecierj e siga as instruções contidas na página do concurso. AOs aprovados e classificados no Vestibular do Consórcio CEDERJ/UAB - 2021/1 serão alunos regularmente matriculados em uma das instituições consorciadas (Cefet/RJ, Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ ou UniRio). No caso de, os estudantes aprovados serãono município.A Prefeitura de Teresópolis e a Fundação Cecierj oficializaram, em agosto deste ano, a abertura do, que será instalado no campus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) localizado no município.Além das vagas que serão oferecidas em cursos de graduação a partir do próximo ano, no período letivo de 2021.1, a previsão é ampliar a oferta de vagas da rede de Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) e Pré-Vestibular Social (PVS).O Cederj (Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro) é administrado pela Fundação Cecierj, com recursos do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal, por meio da Capes e da UAB, e conta também com apoio das prefeituras municipais onde os seus polos estão instalados.É composto por umado Rio de Janeiro, das quais sete oferecem cursos de graduação a distância semipresencial: CEFET, UERJ, UenF, UFF, UniRio, UFRJ e UFRRJ.