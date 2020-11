Começa nesta quinta-feira (26/11) o período depara alunos oriundos das escolas privadas, estaduais e alunos de outros municípios interessados emde Teresópolis para o. Já as inscrições para a creche estão previstas apenas para janeiro.Segundo a Secretaria Municipal de Educação, para realização da inscrição na Rede Municipal (pré-escolar I e II e Ensino Fundamental), o responsável deverátodos os campos do cadastro disponível no site oficial da Prefeitura declaração de transferência (para alunos regularmente matriculados em outra escola); certidão de nascimento do aluno; CPF e Carteira de Identidade do responsável; comprovante de residência em nome do responsável ou, caso o imóvel seja alugado, enviar imagem/foto do contrato de aluguel do imóvel situado em Teresópolis; e laudo médico, no caso de estudantes portadores de necessidade especiais.As, não sendo necessária para os alunos já matriculados na rede municipal de ensino, apenas para transferências. A Secretaria Municipal de Educação ainda destaca que, caso não sejam apresentados todos os documentos, a inscrição não será considerada válida. Outras informações podem ser adquiridas pelos telefones (21) 2742-8196 ou (21) 2742-3008.