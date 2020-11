Questionada nesta quarta-feira (25/11) sobre oinstaurado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a transição de gestão no Poder Executivo Municipal, arespondeu quesobre a ação.Segundo a atual administração, a(Republicanos), que assume a gestão no próximo ano, para tratar das questões relacionadas a transição,. Contudo, o Executivo vaide composição da comissão de transição.“De acordo com o Artigo 220, da Lei Orgânica do Município, o processo de transição deve ser iniciado após 15 dias da homologação do resultado das eleições municipais pelo juízo eleitoral, contudo, o município está providenciando toda a documentação relacionada na nota técnica SGE/TCE e adotando todas as medidas necessárias para iniciar com maior brevidade possível a transição do poder Executivo”, diz a resposta enviada pela assessoria de comunicação da Prefeitura. De acordo com as informações publicadas na noite desta terça-feira pelo MPRJ, o processo foi instaurada na última quinta-feira (19/11) e traz entre as recomendações a solicitação de o prefeito Renato Bravo (PP), no prazo de cinco dias úteis após o recebimento do documento, constitua uma equipe mista de transição de governo.