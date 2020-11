Por O Dia

Publicado 27/11/2020 13:27

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro e do Serviço Reservado (P2), do 30º BPM de Teresópolis, foram acionados na noite desta quinta-feira (26/11), sobre a venda de drogas no bairro Rosário.



A denúncia reportou a atividade suspeita de um grupo de pessoas na Rua Francisco da Rocha. No local, os PMs realizaram um cerco, mas ao perceber a presença das viaturas, os suspeitos correram. Um homem de 22 anos e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram detidos na ação.



Segundo a PM, com o trio foram apreendidos 14 trouxinhas de maconha, 67 pinos de cocaína e a quantia de R$80,00 em dinheiro. O caso foi registrado na 110ª DP (Teresópolis), onde os suspeitos permaneceram presos e o material apreendido foi encaminhado para análise.