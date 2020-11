Por O Dia

Publicado 27/11/2020 19:37

A representante da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), Carolina De Paula, esteve em Teresópolis, nesta quinta-feira (26/11) para avaliar o andamento do projeto de futebol de campo “Gol do Brasil”, uma iniciativa social da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que, no município, acontece em parceria com a Prefeitura.

Com 44 alunos inscritos, o projeto ‘Gol do Brasil’ garante aulas gratuitas de futebol de campo para crianças, de 8 a 12 anos, da rede municipal de ensino e também as inscritas no Cadastro Único de programas sociais. O lançamento aconteceu em dezembro de 2019.



Oito alunos do projeto e pais ou responsáveis participaram do levantamento feito por Carolina De Paula, no Várzea Futebol Clube, local onde as aulas presenciais estavam acontecendo antes da pandemia. Atualmente, as aulas acontecem de forma virtual, com vídeos gravados pelos professores e enviados via WhatsApp.

Oito alunos do projeto e pais ou responsáveis participaram do levantamento da Unesco Bruno Nepomuceno

“A gente está criando uma metodologia de avaliação do projeto. O ‘Gol do Brasil’ acontece em diversos lugares do país e a gente quer entender como está o projeto no Brasil todo. Aqui tem Teresópolis, a gente percebe que é bastante positivo pela conversa que tivemos. As crianças e os familiares estão motivados. A pandemia atrapalhou um pouquinho, mas as atividades estão acontecendo”, enfatizou a consultora.



Carolina De Paula também conversou com a equipe gestora do projeto no município, composta pela subsecretária de Esportes, Geovania Campos, professores de Educação Física e assistente social.



“Esse é um projeto muito bonito, voltado para alunos da rede municipal de ensino e inscritos em projetos sociais. Os professores receberam capacitação na CBF especificamente para esse projeto. E quando acontecem as aulas presenciais são ofertados lanches e uniformes para os alunos”, destaca Carolina.



Socorro Moura é avó de Matheus, de 11 anos, e também sua maior incentivadora no futebol: “Meu neto gosta muito de jogar futebol e estamos muito felizes por ele ter conseguido a vaga nesse projeto maravilhoso. Ele está muito bem, mais interessado nas outras atividades da vida dele também. O sonho dele de ser jogador é o nosso! Que o projeto continue e mais crianças possam participar”.



