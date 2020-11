Por O Dia

Publicado 30/11/2020 16:28

A Prefeitura de Teresópolis determinou novas medidas de enfrentamento à Covid-19, que entraram em vigor nesta segunda-feira (30/11). A mudança no protocolo adotado pelo município foi estabelecida em reunião do prefeito Vinícius Claussen com as lideranças da Secretaria de Saúde, por meio do Gabinete de Crise.



A ampliação de testagem para sintomáticos nos 20 postos de saúde da família (PSF) e unidades básicas de saúde (UBS) é uma das medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde.



De acordo com as novas medidas, ao buscar atendimento nesses postos, a pessoa que estiver com sintomas de Covid-19 vai ser avaliada pelo médico e encaminhada para realização do teste na própria unidade onde foi atendida. Anteriormente, o teste nessas unidades era realizado em crianças e adolescentes, de gestantes e dos idosos a partir de 60 anos, desde que sintomáticos.



Além disso, o Centro de Atendimento e Testagem do Ginásio Pedrão, na Várzea, terá novo protocolo de avaliação clínica e laboratorial para identificação precoce de casos. Sendo assim, o Pedrão e o EPEM (Rua Dr. Aleixo, nº 85) passam a realizar também testes PCR, com mobilização de novas equipes.



O Prefeito Vinicius Claussen também determinou a instalação de um Centro Triagem e Testagem no Serviço de Pronto-Atendimento Dr. Eitel Abdallah, no bairro São Pedro. O local contará com equipe multidisciplinar, com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e farmacêutico. A unidade funcionará às terças e quartas-feiras, das 8h às 17h.



O Centro de Testagem do Caleme continuará realizando a testagem e serviços vinculados à Unidade de Atenção Primária do Caleme nas segundas, quintas e sextas-feiras, com atendimento da Unidade de Atenção Primária, e sábado com realização de acolhimento e diagnóstico da Covid-19. A unidade está localizada na Igreja Nossa Senhora da Paz, em parceria com a Igreja Católica e na Unidade Móvel (Rua Antônio Maria da Conceição, s/nº - próxima à Praça).



Já no interior, os pacientes devem buscar testagem e atendimento nas Unidades de Atenção Primária à Saúde 24 horas de Bonsucesso (3º Distrito) e Unidade de Atenção Primária à Saúde de Água Quente (2º Distrito), de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.



Vinicius Claussen pontuou que a ampliação de 214 leitos do Estado aumenta a segurança do município em relação a leitos COVID-19, uma vez que a regulação de vagas para internação é estadual. Outra iniciativa do Prefeito foi a reunião com representantes das entidades comerciais na última sexta-feira (27/11), para reforço da importância do cumprimento das medidas vigentes com relação aos protocolos de segurança para enfrentamento ao Coronavírus.