Por O Dia

Publicado 30/11/2020 19:05

A Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBPEA) de Teresópolis realizou uma ação na manhã desta segunda-feira (30) no bairro São Pedro para investigar denúncias de maus-tratos contra um cachorro da raça pitbull. A equipe compareceu ao local acompanhada de agentes da Guarda Civil Municipal.



Segundo a Coordenadoria, embora debilitado e com suspeita de doença do carrapato, o cão não tinha evidências de maus-tratos e por isso não precisou ser resgatado. Ainda assim, o dono foi notificado para tomar providências quanto ao restabelecimento da saúde do animal.



“Vamos acompanhar o caso e, em parceria com a Feso, ajudar no atendimento, levando dono e animal no campus veterinário do Unifeso, na Prata, para tratar os problemas de saúde desse jovem cão”, falou o coordenador da COPBEA, Jackson Muci.



Denúncias de maus-tratos e abandono de animais podem ser feitas pelo telefone da Ouvidoria Geral da Prefeitura (21) 2742-8761 ou pelo aplicativo eOuve. Todas as denúncias são encaminhadas à Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal, que é vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O setor também incentiva adoções responsáveis dos animais abrigados no Centro de Triagem Animal da Prefeitura.