Os cães treinados diariamente pela equipe da Companhia de Operações com Cães, que é vinculada à Guarda Civil Municipal de Teresópolis/ Secretaria Municipal de Segurança Pública, participou recentemente de ação policial em apoio à Delegacia de Duas Barras. A operação resultou na apreensão de drogas.



Os animais desempenham diferentes atividades: detecção de substâncias entorpecentes e de armas, busca e resgate de pessoas, controle de distúrbio, proteção, cinoterapia, etc, e pelo trabalho realizado no município vizinho receberam um agradecimento do delegado da 152ª DP.



Sobre a cooperação com outros municípios, o secretário de Segurança Pública de Teresópolis, Marcos Antonio da Luz, destacou: “A Cia de Operações com Cães promove o trabalho de apoio em operações em Teresópolis e também nas cidades vizinhas, contribuindo para excelentes resultados no setor da Segurança Pública da região”.