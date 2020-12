Por O Dia

A Prefeitura de Teresópolis vai investir R$ 660 mil, nos próximos 5 anos, para o pagamento mensal do aluguel do prédio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro no município. O objetivo é garantir a permanência do campus, assim como a futura instalação do Polo Cederj (Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro).



Segundo a Prefeitura, o recurso é oriundo da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. O convênio de cooperação mútua para abertura do polo Cederj, com ensino superior à distância no município, com vagas para os cursos de licenciatura em Pedagogia (30 vagas) e Geografia (30 vagas), foi publicado no dia 6 de novembro no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.



“Esse convênio vai garantir a permanência e o crescimento da UERJ em Teresópolis além de viabilizar a instalação do novo Polo Cederj. É nosso compromisso aumentar a oferta de ensino superior gratuito e melhorar a qualificação da população”, comemora o Prefeito Vinicius Claussen.



A abertura do 35º Polo CEDERJ foi oficializada no dia 11 de agosto entre a Prefeitura de Teresópolis e a Fundação Cecierj. O termo de cooperação foi assinado pelo Prefeito Vinicius Claussen e a então presidente da instituição, Maria Isabel de Castro de Souza. O vestibular para os cursos de Geografia e de Pedagogia será realizado no dia 19 de dezembro.