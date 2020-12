A Prefeitura dedivulgou esta semana os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), que fazem parte do levantamento do Ministério da Economia, onde o município aparece, pelo terceiro mês consecutivo, com. Os dados são referentes aos meses de agosto, setembro e outubro.“Teresopolis está se recuperando. Estamos avançando e saindo dessa recessão que assolou o país por causa da pandemia. É o terceiro mês seguido que a cidade registra saldo positivo de emprego. Em média, por semana, o Sine oferece mais de 200 vagas de emprego em diversos setores, seja no comércio, construção civil ou serviços. Teresópolis vai continuar evoluindo”, comentou o prefeito Vinicius Claussen.Sobre a afirmação do prefeito a respeito do Sistema Nacional de Emprego (Sine), esta semana o Sine de Teresópolis, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, tem. O cadastro de currículos é feito pelo Portal do Trabalhador