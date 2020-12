Por O Dia

Começa nesta sexta-feira (4/12) a programação do Natal Teresópolis 2020 – Especial Aldir Blanc. A agenda, que vai até o dia 13, inclui show de luzes e cores na Colina dos Mirantes e shows transmitidos pela Rádio Terê FM (93,7); apresentação de vídeo mapping na fachada do Edifício Teresópolis, no bairro do Alto, com projeções de motivos natalinos; shows levados a vários pontos e apresentações de dança com bailarinos e dançarinos da cidade.



“São ações da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com cinco projetos de Natal inscritos e selecionados pela Chamada Pública 004/2020, realizada pela Secretaria de Cultura e destinada à aquisição de iniciativas propostas por artistas, produtores, técnicos, trabalhadores da cadeira produtiva da cultura, instituições e empreendimentos culturais. Tudo com recursos da Lei Federal 14.017/2020”, explica Cléo Jordão, secretária municipal de Cultura.



No total, foram selecionados 19 projetos na Chamada Pública 004 e vários serão veiculados pelas redes sociais da Prefeitura. Com supervisão da Secretaria Municipal de Cultura, as atrações da programação de Natal seguirão os protocolos de proteção contra o contágio pelo novo coronavírus. Algumas serão realizadas sem a permissão da presença de público e outras serão promovidas para um público circulante, com marcação no solo indicando o distanciamento para evitar aglomeração de pessoas.



Confira a programação:



- Dia 04/12, sexta-feira, de 20h à meia noite – “Luzes do Mirante”: Show de luzes e cores no alto da Colina dos Mirantes, na Fazendinha, com remakes de sucessos nacionais e internacionais transmitidos ao vivo pela Rádio Terê FM 93,7.

*Não será permitida a presença de público no local do evento.



- Dia 05/12, sábado, de 18h30 às 22h30 – “Luzes de Natal”: Video mapping com projeções na fachada do Edifício Teresópolis (Avenida Oliveira Botelho, 365, no bairro do Alto – Hotel Higino) e apresentações em looping com vídeos de 7 minutos de duração.



- Dia 06/12, domingo, 15h30, Igreja de Santa Teresa – “Projeto Música na Matriz - Especial de Natal”: Recital “Música no Império”, com os músicos Flávio Bezerra, Matheus Pessôa e Diogo Aragão.

*Com os protocolos de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.



- Dias 8, 10 e 12/12, 19h, Jardim da Casa da Memória Arthur Dalmasso, na Várzea – “Solos de Natal”: Apresentações de dança com temática natalina com os dançarinos e bailarinos Victoria Nuñes, Kelly Nogueira, Marcela Barbosa, Rafaela Ribeiro, Marcos Moreira, Natália Simões, Elaine Mello, Diego Dias, Danilo Gomes e Welynton Orias.

* Os portões da Casa da Memória Arthur Dalmasso (Praça Baltazar da Silveira, 91, na Várzea) estarão fechados e quem passar pelo local poderá acompanhar a gravação da calçada ou da Praça da Matriz de Santa Teresa, sempre mantendo o distanciamento para evitar aglomerações.



- Dias 10/12 (17h30 às 19h30 e de 20h às 21h30), 11, 12 e 13/12 (19h30 às 21h30) – “Terê Espalha Som” - Festival Móvel de Diversidade Cultural: Shows ao vivo de MPB, Chorinho, Blues, Folkrock, Jazz e Instrumental sendo levados a vários pontos da cidade pelo Tere Trem.