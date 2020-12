Por O Dia

Publicado 04/12/2020 18:18

Com o tema “Não Crie Barreira. Derrube o Preconceito”, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3/12) terá ação de conscientização sobre os direitos dos PcD’s, neste sábado (5/12), a partir das 8h, na Praça da Matriz de Santa Teresa, na Várzea. A atividade será realizada seguindo os protocolos de segurança relacionados ao enfrentamento da disseminação do coronavírus.



A atividade será promovida pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que fará a distribuição de máscaras.