Por O Dia

Publicado 05/12/2020 11:14

Na manhã deste sábado (5/12), os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 30º BPM, entraram em confronto com suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, em um operação na Estrada Rincão da Vovó, na Fazenda Alpina, em Teresópolis.



A ação tinha como objetivo apurar denúncias de que suspeitos armados estariam no local, entre eles um homem que seria uma das lideranças da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que saiu recentemente da prisão e também é investigado pela tentativa de homicídio contra um traficante de uma facção rival.



Ao chegarem ao local, os PMs foram recebidos a tiros, iniciando o confronto que terminou com dois suspeitos baleados, um homem de 20 anos e outro que ainda não foi identificado. Os policiais ainda socorreram os feridos com vida para o Hospital das Clínicas Constantino Ottaviano, no Vale do Paraíso, onde eles chegaram a entrar em cirurgia, mas não resistiram.



Segundo a PM, os dois suspeitos baleados estavam armados com revólveres. No local ainda foram apreendidos um radiotransmissor, uma cartucheira com quatro munições calibre 38 e um amarrado contendo sete sacolés de maconha e dois de cocaína.