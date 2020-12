Por O Dia

Publicado 14/12/2020 16:50

Após denúncias sobre tráfico de drogas em um bar na RJ-130, estrada que liga os municípios de Teresópolis e Nova Friburgo, os policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo de Vargem Grande e Bonsucesso, do 30º BPM de Teresópolis, organizaram uma ação, neste domingo (13/12), para prender os suspeitos de envolvimento com o crime.



Quatro suspeitos, sendo dois deles moradores de Nova Friburgo, e um adolescente foram detidos na ação e encaminhados para a 110ª DP, onde o caso foi registrado. Com eles foram apreendidos 30 pinos de cocaína e dinheiro.



Segundo os PMs, a informação dizia que um dos envolvidos, o adolescente, havia recebido uma carga de drogas para revenda e que estaria se deslocando de Nova Friburgo para Teresópolis.



Os policiais então realizaram um cerco na rodovia, no quilômetro 36, altura do Alto do Vieira, e conseguiram abordar o veículo e confirmar a localização das drogas. O material estava escondido na casa da namorada de um dos envolvidos e foi apreendido.



Também no domingo, os PMs dos DPOs de Vargem Grande e Bonsucesso prenderam um homem, de 21 anos, suspeito de ser o braço direito de um traficante da localidade Vila do Hélio, em Vargem Grande.



O suspeito pilotava uma motocicleta e foi abordado na RJ-130. Com ele foi apreendido um tijolo de maconha. De acordo com os PMs, além de envolvimento com o tráfico, o suspeito também é investigado pelos crimes de tentativa de homicídio e duplo homicídio.