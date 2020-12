Por O Dia

Publicado 15/12/2020 15:45

O cabo da Polícia Militar e faixa preta de Jiu-Jitsu, Carlos Eduardo Enes, participou no último domingo (13/12) do Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, que aconteceu na Arena Poliesportiva Coronel Wenceslau Malta, no Parque Olímpico de Deodoro, no Rio de Janeiro. O atleta conquistou o terceiro lugar na categoria Master 2, Faixa Preta, Light e, com isso, se manteve em primeiro lugar no ranking nacional da categoria.



O campeonato é organizado pela International BJJ Inc, em parceria com a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF) e, excepcionalmente este ano, em decorrência da pandemia de Covid-19, não teve presença de público. Somente os atletas eram permitidos na arena, no horário determinado de suas lutas e acompanhados de apenas uma pessoa, em grande maioria, seus treinadores.



Segundo a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), neste ano o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu teve o peso de 4 estrelas no Ranking.