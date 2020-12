Por O Dia

Publicado 15/12/2020 16:07

O subtenente Douglas de Souza Mathias assumiu o comando do Tiro de Guerra de Teresópolis (TG 01-011) nesta terça-feira (15/12), no lugar do subtenente Luciano Vargas Freitas. A cerimônia de transmissão do cargo de Chefe de Instrução foi realizada na Casa de Cultura Adolpho Bloch, no bairro Araras.



A solenidade contou com a presença de militares do Exército e de familiares dos subtenentes Freitas e Mathias. O secretário municipal de Governo, Henrique Carregal, representou o Prefeito Vinicius Claussen, diretor do Tiro de Guerra Teresópolis. O secretário de Segurança Pública, Marcos Antonio da Luz, também participou da cerimônia.



A instituição militar do Exército Brasileiro é encarregada de formar atiradores e/ou cabos de segunda categoria (reservistas) para o Exército.