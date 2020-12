Por O Dia

16/12/2020

Seguindo com a ampliação do Programa Estratégico de Testagem (PET), a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implantou um Centro de Triagem e Testagem no Programa de Saúde da Família (PSF) do Rosário. Instalado no 2º piso do posto de saúde, o setor faz atendimento exclusivo de pacientes com sintomas de Covid-19, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.



No 1º piso seguem os serviços de rotina, como acolhimento, atendimento médico, consulta de enfermagem, vacinação, Pré-Natal, preventivo ginecológico e planejamento familiar. Neste caso, o atendimento acontece em horário estendido, de acordo com o programa “Saúde na Hora”, do Ministério da Saúde: de segunda à sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 17h. O PSF do Rosário fica na Rua São Pedro, 585.