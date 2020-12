Por O Dia

O prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, e o vice, Dr. Ari, estiveram em Brasília nos dias 15 e 16 em busca de aprovação de projetos para Saúde, Turismo, Esporte e Desenvolvimento Social. O prefeito teve reuniões no Ministério da Saúde, onde tratou de demandas como a habilitação de mais cinco leitos UTI SUS, a reforma do Hemonúcleo e a doação de 20 ventiladores pulmonares para auxiliar na abertura de novos leitos UTI Covid-19.



Segundo a Prefeitura, Teresópolis tem 18 leitos hospitalares conveniados ou contratados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a meta da gestão é chegar a 20. O prefeito apresentou ainda proposta para habilitar o Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO) para realização de cirurgias vasculares e cardíacas e sobre a implantação de um centro de imagem, que está no plano de gestão proposto para os próximos quatro anos de gestão.



“O ministério acolheu nossos pedidos e agora seguimos para a fase de oficialização da solicitação de recursos. Saímos de Brasília com perspectivas muito positivas e felizes pela boa recepção que tivemos nos ministérios, o que mostra que estamos devolvendo a credibilidade de Teresópolis no cenário nacional”, avaliou Claussen.



Vacinação Contra Covid-19



Vinicius Claussen acompanhou ainda na quarta-feira, 16, o lançamento do Plano Nacional de Vacinação Contra a Covid-19. O Governo Federal será responsável pela aquisição e distribuição das doses aos estados e estes enviarão aos municípios. O Ministério da Economia vai liberar R$ 20 bilhões para vacinar todos os brasileiros. A previsão é de que até dia 10 de fevereiro seja entregue o 1º lote de vacinas, com 35 milhões de doses, que também chegarão a Teresópolis.



Esporte, Turismo e Desenvolvimento Social



Em reunião com o ministro do Esporte e da Assistência Social, Onyx Lorenzoni, Claussen e Dr. Ari apresentaram projetos para captação de emendas e recursos para Teresópolis, como o “Brasil em Campo”, ligado ao esporte. Os gestores municipais também falaram sobre a reforma dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, entre outros projetos.



“Tivemos o entendimento das propostas e o aceite para que possamos dar entrada para solicitar oficialmente os recursos. Presenteamos o ministro com os dois livros do nosso Parque Municipal, dos 10 anos do Parque e da nossa Avifauna, deixando uma lembrança da nossa Teresópolis. Também acompanhamos a sessão plenária do Senado desta terça”, destacou Claussen.



Na agenda com o ministro do Turismo Gilson Machado Neto foram apresentados projetos para captação de recursos para a reforma da Feirinha do Alto, da Rodoviária e do Pórtico da cidade.