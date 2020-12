Obra de ampliação da Câmara de Vereadores de Teresópolis foi inaugurada Bruno Nepomuceno

realizou nesta sexta-feira (18/12) uma cerimônia, com a participação do prefeito Vinicius Claussen, para oficializar apelo Legislativo neste ano de 2020. Na ocasião também foida Câmara, executada em função da necessidade de abrir mais sete gabinetes, já que a partir de 2021 o município passa a contar com 19 vereadores A restituição da quantiapara os cofres da Prefeitura é a maior já feita nos últimos 13 anos, segundo o Legislativo, e representa aproximadamente duas parcelas do duodécimo que a Câmara tem direito e recebe mensalmente.Segundo o prefeito, ono município: “Parabenizo a todos os vereadores e servidores da Câmara pela conquista e aproveito para agradecer a devolução de cerca de 2,6 milhões de reais do orçamento do legislativo para os cofres do município, um recurso que destinaremos para a Saúde, com foco no combate ao coronavírus”, ressaltou Claussen.