A Prefeitura de, por meio do Gabinete de Crise de Combate a Covid-19 e das Secretarias Municipais de Saúde e de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, divulgou nesta segunda-feira (21/12) a abertura depara a Estratégia de Saúde da Família.O cadastro deve ser feito pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Teresópolis e é voltado para médicos e técnicos de enfermagem, com. Os candidatos têm até o dia 17 de janeiro de 2021 para fazer as inscrições no Portal do Trabalhador. Após a análise das informações e documentos enviados pelo candidato, serão agendadas as entrevistas com os recrutadores da Secretaria Municipal de Saúde. O cadastro de reserva não estabelece a obrigatoriedade de contratação por parte da Prefeitura de Teresópolis.