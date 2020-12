Por O Dia

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou nesta terça-feira (22/12) um balanço sobre a realização de cirurgias em mulheres com endometriose, que aguardavam o procedimento cirúrgico. Segundo o município, foram realizadas com recursos próprios 25 cirurgias neste ano de 2020 e outras seis intervenções cirúrgicas de Endometriose estão agendadas para o início de 2021.



De acordo com a Prefeitura, o procedimento cirúrgico, que pode levar, em média, seis horas, é complexo e não consta na tabela do Ministério da Saúde, ou seja, não é custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



“Desde que assumimos a gestão, uma das nossas preocupações na área da Saúde estava relacionada ao problema vivido pelas mulheres com Endometriose na cidade. Buscamos entendimento com o Hospital São José e chegamos a um valor que o município pode custear, dando assim mais qualidade de vida para as pacientes que sofriam com esse problema”, contou o prefeito Vinicius Claussen.



O secretário de Saúde, Antonio Vasconcellos, explicou que as pacientes eram encaminhadas para a Secretaria Estadual de Saúde que fazia o procedimento pelo estado. Então, a gestão buscou alternativa legal e com respaldo do Conselho de Saúde para solucionar a questão.



“Tínhamos pacientes em estágio bem avançado da doença, o que causava sangramentos diários, anemia, dores, entre outras complicações. Conseguimos aprovação do Conselho Municipal de Saúde para que o município custear as cirurgias, no valor de R$ 21,5 mil cada”, frisou o secretário, pontuando que se a paciente fizer o procedimento pelo particular o valor será de R$ 45 mil a R$ 60 mil.



A equipe para realização da cirurgia é composta por quatro médicos: ginecologista especialista, hematologista, cardiologista e clínico geral, além de outros profissionais que compõem o quadro para tal procedimento.



A Endometriose



A Endometriose acontece quando o endométrio, ou seja, o tecido que reveste a parede interna do útero, é eliminado durante a menstruação e passa a crescer fora da cavidade uterina, nos ovários, trompas, intestino, bexiga e até em outros espaços do organismo. Assim, esse endométrio, que, mensalmente, acumula-se dentro do abdômen provoca um processo inflamatório na pelve, podendo levar à aderência entre os órgãos dessa região. Mas, seu principal sintoma é a dor, principalmente pelo enrijecimento dos tecidos.



Atendimento médico



A mulher que estiver com sangramento constante, deve buscar atendimento com ginecologista, pois se a Endometriose for diagnosticada de forma precoce, existe tratamento medicamentoso. O procedimento cirúrgico é o recurso a ser usado em caso extremamente necessário. O ginecologista é o profissional que vai indicar o melhor tratamento.



Para agendar consulta com ginecologista da Rede Municipal de Saúde, é preciso ir ao posto de saúde mais próximo de casa e solicitar o agendamento, não sendo necessário encaminhamento de outro médico; ou comparecer ao Posto de Saúde da Várzea (CES), de segunda a sexta, das 8h às 16h, munida de carteira de identidade, cartão SUS e comprovante de residência.